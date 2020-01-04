مع استمرار غياب طائرات “الضامن” الروسي.. طائرات النظام تستهدف منطقة “خفض التصعيد” بأكثر من 60 غارة وبرميل متفجر خلال ساعات من تحسن الحالة الجوية

شهدت مناطق في ريف محافظة إدلب، اليوم، تصعيدًا عسكريًا هو الأعنف منذ الأيام العشرة الماضية، تزامنا مع تحسن الحالة الجوية لساعات خلال نهار اليوم. واستهدفت قوات النظام أرياف حماة وإدلب واللاذقية بنحو 240 ضربة برية وجوية، في حين لم تشهد الأجواء تحليقًا للطائرات الضامن الروسي، التي تغيب منذ ظهر أمس.

وتواصل قوات النظام البرية استهداف أرياف مدينة معرة النعمان بالقذائف المدفعية والصاروخية، ليرتفع تعداد القذائف والصواريخ التي أطلقتها قوات النظام خلال اليوم إلى 190 على الأقل، مستهدفة مناطق متفرقة من أرياف إدلب الجنوبية والشرقية والجنوبية الشرقية، وجبال اللاذقية والريف الجنوبي لمدينة حلب.

ورصد “المرصد السوري” توقف القصف الجوي بعد سوء الحالة الجوية مساء اليوم. وكان “المرصد السوري”، رصد 39 ضربة شنتها طائرات النظام الحربية، استهدفت مواقع في مدينة معرة النعمان وتلمنس خان السبل ومعصران والدير الغربي وسراقب ومحيط معرشمارين بالإضافة لأوتوستراد دمشق – حلب الدولي، فيما ارتفع عدد البراميل المتفجرة التي ألقتها مروحيات النظام على مناطق في مدينة معرة النعمان وتلمنس ومعرشمشة وحيش ودير الشرقي وبابولين في ريف إدلب، إلى 24.