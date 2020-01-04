المرصد السوري لحقوق الإنسان : أكثر من 380 ألف قتيل خلال الحرب في سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (السبت) عن مقتل أكثر من 380 ألف شخص خلال الحرب السورية المستمرة منذ قرابة تسعة أعوام.

وقال المرصد، الذي يتخذ لندن مقرّاً له، إنه وثق مقتل 380 ألفا و636 شخصا خلال الحرب السورية.

ووثق المرصد هذا الرقم بعد جمع حصيلة القتلى من المدنيين وجنود الجيش السوري والفصائل المعارضة والقوات الأجنبية.

وأوضح أن عدد القتلى المدنيين هو 115 ألفا و490 شخصا، بينهم 21,949 طفلاً دون سن الثامنة عشرة.

أما بالنسبة للمقاتلين، وثق المرصد مقتل 66,620 جنديا بالجيش السوري، و51,594 مقاتلاً من المجموعات الموالية للحكومة السورية.

وعلى الطرف الآخر، وثّق مقتل 67,395 من الجهاديين ومقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، و66,457 من مقاتلي المعارضة، و111 جندياً تركيا.

ولم يسبق أن أصدرت الحكومة السورية أرقاماً رسمية توثق عدد الضحايا والقتلى.

فيما يرجّح مراقبون أن يكون العدد الحقيقي أكبر من العدد الموثّق، وذلك بسبب وجود آلاف المفقودين مجهولي المصير، إذ لم يُحسم بعد ما إذا كان المفقودون أو المخطوفون أو الموقوفون قد قتلوا.

وبالإضافة للقتلى، خلّفت الحرب ملايين النازحين واللاجئين داخل وخارج سوريا، ومئات والاف المشرّدين خارج منازلهم، إذ أتى الصراع على بلدات وقرى ودمرها بشكل شبه كامل، وتقدر خسائر البلاد الاقتصادية بمليارات الدولارات

المصدر:شبكة الصين