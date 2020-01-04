المرصد السوري لحقوق الانسان:قوات النظام المدعومة من روسيا تقصف “نقطة مراقبة تركية” بريف إدلب

استهدفت القوات الحكومية السورية بعدة قذائف صاروخية محيط “نقطة مراقبة تركية” في معر حطاط بريف معرة النعمان الواقعة بريف ادلب التي تسيطر عليها جبهة النصرة وحلفائها من موالي اردوغان.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم السبت، أن القوات الحكومية استهدفت بعدة قذائف صاروخية محيطة “نقطة المراقبة التركية” في معرحطاط بريف معرة النعمان.

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الاشتباكات العنيفة والقصف المتبادل بين مسلحي الفصائل الموالية لانقرة، والنظام السوري في ريف أدلب وسط محاولات الأخير التقدم في المنطقة.

وتشن القوات الحكومية هجوماً واسعاً على ريف إدلب وحققت تقدماً كبيراً، مستعيدةً عدد من البلدات والقرى والمواقع الاستراتيجية من موالي أردوغان، وذلك بعد أن غزت تركيا مناطق بشمال شرق سوريا، وذلك ما كشف مقايضة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مناطق بشمال شرق سوريا، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان مقابل إدلب.

وكانت قد أكدت أنقرة إنها لن تسحب قواتها من “نقاط المراقبة” رغم محاصرتها من قبل القوات الحكومية وخروج المناطق المحيطة بها من يد مواليها من المجاميع الإرهابية والإسلامية السورية المتطرفة.

المصدر:خبر24