المرصد السوري لحقوق الانسان:مسلحون يهاجمون “ثكنة عسكرية” للقوات الحكومية غربي درعا

4 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:مسلحون يهاجمون “ثكنة عسكرية” للقوات الحكومية غربي درعا
المرصد السوري لحقوق الانسان:مسلحون يهاجمون “ثكنة عسكرية” للقوات الحكومية غربي درعا

هاجم مسلحون مجهولون ثكنة عسكرية للقوات الحكومية السورية في ريف درعا الغربي.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، أن هجوماً مسلح نفذه مجهولون عبر أسلحة رشاشة على ثكنة “طفس” العسكرية بريف درعا الغربي وذلك بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.
وتتواصل الهجمات والاستهدافات بشكل متصاعد في عموم محافظة درعا وتطال نقاط ومواقع عسكرية حكومية، إضافة إلى اغتيالات تطال ضباط وجنود من الحكومة وشخصيات مقربة منهم، ناهيك عن اغتيالات تطال أيضاً أشخاص كانوا مقاتلين سابقين في المعارضة، وسط استياء شعبي كبير لعدم تمكن القوات الامنية السورية من ضبط الفلتان الأمني في المحافظة.

المصدر:اوغاريت بوست

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