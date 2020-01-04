المرصدالسوري لحقوق الانسان:قوات النظام تستهدف محيط نقطة مراقبة تركية بإدلب

استهدفت قوات النظام السوري بعشرات القذائف المدفعية والصاروخية كلا من مدينة معرة النعمان وتلمنس وبابولين والصالحية وكفرباسين وتقانة ومعرشورين ومعرشمشة بريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي بعد منتصف ليل الجمعة – السبت.

كما استهدفت قوات النظام أيضاً بالقذائف الصاروخية محيط نقطة المراقبة التركية في معرحطاط بريف معرة النعمان.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام المتمركزة في قرية الوضيحي بريف حلب الجنوبي قصفت مواقع الفصائل في قرية خلصة بالريف ذاته.

وفي سياق متصل تشهد محاور التماس بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي استهدافات متبادلة ومتقطعة بالقذائف والرشاشات الثقيلة، بين قوات النظام من جانب والفصائل ومجموعات متشددة من جانب آخر، بينما تغيب طائرات النظام وروسيا عن أجواء منطقة “خفض التصعيد” في ظل استمرار سوء الأحوال الجوية هناك.

المصدر:قناة العربية