المرصد السوري لحقوق الانسان :أكثر من 380 ألف قتيل حصيلة نحو 9 سنوات من الحرب

تسبّبت الحرب السورية منذ اندلاعها قبل نحو تسع سنوات بمقتل أكثر من 380 ألف شخص، بينهم ما يزيد عن 115 ألف مدني، وفق حصيلة جديدة نشرها المرصد السوري لحقوق الانسان أمس.

وتشهد سوريا منذ منتصف مارس 2011 نزاعاً دامياً، بدأ باحتجاجات شعبية سلمية ضد الحكومة، قبل أن تتحول حرباً مدمرة تشارك فيها أطراف عدة.

ووثق المرصد مقتل 380 ألفا و636 شخصاً منذ اندلاع النزاع، بينهم أكثر من 115 ألف مدني، موضحاً أن بين القتلى المدنيين نحو 22 ألف طفل وأكثر من 13 ألف امرأة.

وكانت الحصيلة الأخيرة للمرصد في 15 مارس 2018 أفادت بمقتل أكثر من 370 ألف شخص.

وفي ما يتعلق بالقتلى غير المدنيين، أحصى المرصد مصرع أكثر من 128 ألف عنصر من القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، أكثر من نصفهم من الجنود السوريين، بينهم 1682 عنصراً من حزب الله اللبناني الذي يقاتل بشكل علني إلى جانب دمشق منذ 2013.

في المقابل، قتل أكثر من 69 ألفاً على الأقل من مقاتلي الفصائل المعارضة وقوات سوريا الديموقراطية، التي تشكل الوحدات الكردية أبرز مكوناتها وتمكنت العام الماضي من القضاء على «داعش» بدعم أمريكي.

كما قتل أكثر من 67 ألفاً من مقاتلي تنظيم «داعش» وجبهة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) ومقاتلين أجانب من فصائل متشددة أخرى.

وتشمل هذه الإحصاءات وفق المرصد، من تمكن من توثيق وفاتهم جراء القصف خلال المعارك، ولا تضم من توفوا جراء التعذيب في المعتقلات أو المفقودين والمخطوفين لدى مختلف الجهات. ويقدر عدد هؤلاء بنحو 88 ألف شخص. عدا عن الخسائر البشرية، أحدث النزاع منذ اندلاعه دماراً هائلاً في البنى التحتية، قدرت الأمم المتحدة كلفته بنحو 400 مليار دولار. كما تسبب بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

ومع اقتراب النزاع من نهاية عامه التاسع، باتت القوات الحكومية تسيطر على نحو ثلثي مساحة سوريا، وتنتشر في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال شرق البلاد، بموجب اتفاق بين الطرفين أعقب هجوماً تركياً على المنطقة الحدودية.

وتعد إدلب ومحيطها أبرز منطقة خارجة عن سيطرة القوات النظامية، التي تصعّد بين الحين والآخر عملياتها العسكرية فيها، ما دفع نحو 284 ألف شخص إلى الفرار من جنوب ادلب الشهر الماضي فقط، بحسب الأمم المتحدة.

وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر من إدلب ومحيطها، التي تؤوي نحو ثلاثة ملايين نسمة، وتنشط فيها أيضاً فصائل متشددة ومعارضة.

وبعد أن أعلن الجيش الحكومي السوري عن إحكام السيطرة على بلدة التح في ريف إدلب والتي تبعد 45 كيلومتراً عن المدينة الرئيسية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، واصلت الوحدات العسكرية هناك عملياتها ضد المجموعات المسلحة وقصفت مواقع تمركزهم بالقذائف المدفعية والصاروخية في كل من مدينة معرة النعمان وتلمنس وبابولين والصالحية وكفرباسين وتقانة ومعرشورين ومعرشمشة وخان السبيل ومحيط معر دبسة بريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي من اجل إحراز تقدم عسكري جديد في تلك المناطق. وحسب مصدر ميداني فقد قصفت القوات الحكومية المتمركزة في قرية الوضيحي بريف حلب الجنوبي مواقع الفصائل المسلحة في قرية خلصة بالريف ذاته، فيما جدد الطيران الحربي غاراته من بعد عصر الجمعة وحتى صباح أمس واستهدفت خلالها مواقع المسلحين في محيط مرعند بريف جسر الشغور الغربي ومدينة معرة النعمان وخان السبل ومعصران والدير الغربي بريف المعرة بالإضافة لاتستراد دمشق – حلب الدولي وتلمنس ومعرشمشة وحيش ، ومواقع أخرى في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي. وأفاد المصدر الميداني أن قوات الجيش الحكومي السوري في جاهزية تامة للتصدي لأي خرق يقوم به المسلحون على جبهات القتال عبر إرسال المفخخات والانتحاريين بكثافة عددية وقد أحبطت الوحدات العسكرية كل تلك المحاولات السابقة للمسلحين من جبهة النصرة وبقية الفصائل المنضوية تحت جناحها وتم صدّها جميعها بنجاح.

سياسيا، جدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري التأكيد على أن سوريا لن تتخلى عن حقها السيادي وواجبها في القضاء على آخر معاقل المعارضة في إدلب.

وأوضح الجعفري في مؤتمر صحفي عقب جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول سوريا أن أبشع أشكال النفاق هو أن يناقش مجلس الأمن الوضع الإنساني في سوريا بطلب من دول تحتل أجزاء من الأراضي السورية وتفرض إجراءات قسرية أحادية الجانب على الشعب السوري وتواصل دعم التنظيمات المسلحة في إدلب ونهب النفط السوري على طريقة العصابات والقراصنة.

وشدد الجعفري على أن تركيا تواصل التملص من التزاماتها في سوتشي وأستانا عبر دعمها التنظيمات المعارضة في إدلب بالمزيد من الأسلحة بما فيها الطائرات المسيرة لافتاً إلى أن هذه التنظيمات تحتجز أكثر من مليون مدني رهائن ودروعا بشرية وتعتدي على المناطق والمدن المجاورة ولا سيما حلب وحماة واللاذقية. وقال الجعفري: كان من الأفضل لمن دعا إلى عقد جلسة مجلس الأمن هذه أن يتعاون بشكل حقيقي مع الدولة السورية للقضاء على الإرهاب والتعامل بشكل مسؤول مع الوضع الخطير بدلاً من الاستمرار بتقديم غطاء للتنظيمات المعارضة التي تسيطر عليها حيث يوجد هناك مائة ألف إرهابي من تنظيمات «جبهة النصرة» و«أحرار الشام» و«الحزب التركستاني الإسلامي» و«فيلق الشام».

وأكد الجعفري ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية المحتلة من الأراضي السورية ورفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري ومساهمة المجتمع الدولي في عملية إعادة الإعمار والجهود الإغاثية الحقيقية في القطاعات الاقتصادية والصناعية والزراعية والاستثمارية والخدمية.

المصدر:مؤسسة عمان للصحافة و النشر و الإعلان