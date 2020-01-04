استنفار أمني لقوات النظام في مدينة درعا.. ومحاولة اغتيال جديدة في ريف درعا

4 يناير,2020
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محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، استنفارا أمنيا لقوات النظام في مدينة درعا. وأفادت مصادر بأن قوات النظام نشرت حواجز على الطرقات ومداخل الأحياء السكنية والتدقيق على الهويات وتفتيش المارة، دون معرفة الأسباب لذلك.
على صعيد آخر، أصيب مواطن بجروح بالغة نتيجة استهدافه من قبل مسلحين مجهولين في بلدة تل شهاب بريف درعا الغربي.
وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 242، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 166، وهم: 27 مدنيا بينهم 4 مواطنات وطفلين، إضافة إلى 87 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و29 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.

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