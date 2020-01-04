المرصد السوري لحقوق الانسان: يؤكد وصول المرتزقة السوريين إلى معسكر التكبالي

4 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان: يؤكد وصول المرتزقة السوريين إلى معسكر التكبالي
المرصد السوري لحقوق الانسان: يؤكد وصول المرتزقة السوريين إلى معسكر التكبالي

كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أن عمليات نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا بدأت بالفعل، وأن 300 عنصر تم نقلهم إلى ليبيا ووصلوا إلى معسكر التكبالي جنوب طرابلس.

وقال عبد الرحمن في تصريحات صحفية، إن عمليات تجنيد المرتزقة من قبل فصائل موالية لتركيا، تم عبر افتتاح 4 مراكز للتسجيل، ما يعد جريمة يعاقب عليها القانون الدولي والأمم المتحدة.

وأوضح أن عدد الذين تم تجنيدهم من المرتزقة في سوريا، ووصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب، بلغ 1600 عنصر من فصائل السلطان مراد وسليمان شاه ولواء المعتصم، مؤكدا استمرار استقطاب هؤلاء المرتزقة عبر مكاتب تسجيل في مناطق مختلفة من الشمال السوري، خاصة منطقة عفرين.

المصدر:اخبار ليبيا

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