مدير “المرصد السوري”: ما تم توثيقه من أسماء وتفاصيل كاملة للذين استشهدوا وقتلوا من مدنيين وعسكريين أقل من الرقم الحقيقي الذي يقدر بنحو 585 ألف.. لم نتمكن من توثيق الجميع.. ولدينا مثال على ذلك هو وجود أكثر من 100 ألف استشهدوا في معتقلات النظام.. تمكننا من توثيق أكثر من 16 ألف منهم وهناك مفقودين في عداد الموتى ولكن لا نستطيع تأكيد وفاتهم لأنه لا يوجد لدينا توثيق بأسمائهم سواء عند النظام أو الفصائل الجهادية وتنظيم “داعش”.. نحو 200 ألف في عداد المفقودين.. “المرصد السوري” عمل بشكل حثيث على توثيق كل ما يجري داخل الأراضي السورية ومن بينها الخسائر البشرية.. في العام الأول للثورة خرج علينا بعض الحقوقيين والنشطاء بالقول إن هناك مليون شخص قتل داخل الأراضي السورية في إطار استقطاب المجتمع الدولي.. والواقع أننا نوثق وننشر ونحضر ملفات قضائية في حال كان هناك محاكمات في المستقبل.. وثقنا 22 ألف طفل هم ضحايا العمليات العسكرية والمئات تم تجنيدهم من جميع القوى على الأراضي السورية واستخدموا في القتال.. وغالبية الـ22 ألف غالبيتهم قتلوا بقصف النظام وروسيا.. وهناك من قتل بقصف الفصائل على أحياء المدن الخاضعة لسيطرة النظام.. ونحو 10% من هذا الرقم قتلته روسيا في عملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية

مدير "المرصد السوري": وثقنا 22 ألف طفل من ضحايا العمليات العسكرية مدير "المرصد السوري": ما تم توثيقه من أسماء وتفاصيل كاملة للذين استشهدوا وقتلوا من مدنيين وعسكريين أقل من الرقم الحقيقي الذي يقدر بنحو 585 ألف.. لم نتمكن من توثيق الجميع.. ولدينا مثال على ذلك هو وجود أكثر من 100 ألف استشهدوا في معتقلات النظام.. تمكننا من توثيق أكثر من 16 ألف منهم وهناك مفقودين في عداد الموتى ولكن لا نستطيع تأكيد وفاتهم لأنه لا يوجد لدينا توثيق بأسمائهم سواء عند النظام أو الفصائل الجهادية وتنظيم "داعش".. نحو 200 ألف في عداد المفقودين.. "المرصد السوري" عمل بشكل حثيث على توثيق كل ما يجري داخل الأراضي السورية ومن بينها الخسائر البشرية.. في العام الأول للثورة خرج علينا بعض الحقوقيين والنشطاء بالقول إن هناك مليون شخص قتل داخل الأراضي السورية في إطار استقطاب المجتمع الدولي.. والواقع أننا نوثق وننشر ونحضر ملفات قضائية في حال كان هناك محاكمات في المستقبل.. وثقنا 22 ألف طفل هم ضحايا العمليات العسكرية والمئات تم تجنيدهم من جميع القوى على الأراضي السورية واستخدموا في القتال.. وغالبية الـ22 ألف غالبيتهم قتلوا بقصف النظام وروسيا.. وهناك من قتل بقصف الفصائل على أحياء المدن الخاضعة لسيطرة النظام.. ونحو 10% من هذا الرقم قتلته روسيا في عملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية Posted by ‎المرصد السوري‎ on Saturday, January 4, 2020