بهدف تجنيد الأطفال والشباب بما يتعارض مع المواثيق الدولية وحقوق الطفل..  مجلس الشورى العام يطلق حملة “انفروا خفافاً وثقالاً”

في إطار استقطاب شباب المناطق التي تخضع لسيطرة “هيئة تحرير الشام” والفصائل الأخرى ودفعهم للانضمام إلى صفوفها، واستكمالاً للحملات السابقة في تجنيد الشباب والأطفال دون سن 18 عاما بما يتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية بشأن تجنيد الأطفال، أطلق مجلس الشورى العام في إدلب حملة “انفروا خفافاً وثقالاً” في المناطق الخاضعة لـ”تحرير الشام”، بهدف “تحريض ومساعدة الشباب على النفير إلى الجهاد، وحث الأهالي على أداء دورهم في واجب الجهاد بالنفس والمال دفاعاً عن البلاد من المحتل الروسي والنظام المجرم”.

ورصد المرصد السوري، في شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي، حملات دعوية تحت اسم “جاهد بنفسك” في مناطق إدلب، لا سيما من أجل استغلال المناطق التي يتواجد بها النازحين قرب الحدود مع لواء إسكندرون شمال إدلب، حيث أقامت هيئة تحرير الشام ملتقى دعوي في بلدة سرمدا وسلقين وأطمة وحارم ومدينة إدلب.