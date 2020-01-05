الطائرات الروسية تعود لأجواء منطقة “خفض التصعيد” وتشن غارات جوية على ريف معرة النعمان

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تنفيذ طائرات حربية روسية لغارات عدة صباح اليوم الأحد، استهدفت خلالها أماكن في الغدقة ومعصران بريف معرة النعمان، كما ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على مناطق في محيط معرشمارين، في حين قصفت قوات النظام بعد منتصف ليل السبت – الأحد وصباح اليوم، أماكن في كل من معرشورين ومعرشمشة وتلمنس ومعرة النعمان ومعصران ومعرشمارين والدير الشرقي والغربي، وكان المرصد السوري نشر خلال يوم أمس السبت، أنه شهدت مناطق في ريف محافظة إدلب، اليوم، تصعيدًا عسكريًا هو الأعنف منذ الأيام العشرة الماضية، تزامنا مع تحسن الحالة الجوية لساعات خلال اليوم. واستهدفت قوات النظام أرياف حماة وإدلب واللاذقية بنحو 240 ضربة برية وجوية.