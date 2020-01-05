الطائرات الروسية تعود لأجواء منطقة “خفض التصعيد” وتشن غارات جوية على ريف معرة النعمان

5 يناير,2020
أقل من دقيقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تنفيذ طائرات حربية روسية لغارات عدة صباح اليوم الأحد، استهدفت خلالها أماكن في الغدقة ومعصران بريف معرة النعمان، كما ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على مناطق في محيط معرشمارين، في حين قصفت قوات النظام بعد منتصف ليل السبت – الأحد وصباح اليوم، أماكن في كل من معرشورين ومعرشمشة وتلمنس ومعرة النعمان ومعصران ومعرشمارين والدير الشرقي والغربي، وكان المرصد السوري نشر خلال يوم أمس السبت، أنه شهدت مناطق في ريف محافظة إدلب، اليوم، تصعيدًا عسكريًا هو الأعنف منذ الأيام العشرة الماضية، تزامنا مع تحسن الحالة الجوية لساعات خلال اليوم. واستهدفت قوات النظام أرياف حماة وإدلب واللاذقية بنحو 240 ضربة برية وجوية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

5 يناير,2020

تناحر مسلح جديد بين “أحرار الشام وأحرار الشرقية” في محيط الباب شمال شرق حلب

5 يناير,2020

بهدف تجنيد الأطفال والشباب بما يتعارض مع المواثيق الدولية وحقوق الطفل..  مجلس الشورى العام يطلق حملة “انفروا خفافاً وثقالاً”

5 يناير,2020

طائرات مجهولة تحلق في أجواء مدينة البوكمال الحدودية.. والميليشيات الموالية لإيران تحاول استهدافها

4 يناير,2020

استنفار أمني لقوات النظام في مدينة درعا.. ومحاولة اغتيال جديدة في ريف درعا