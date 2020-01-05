تناحر مسلح جديد بين “أحرار الشام وأحرار الشرقية” في محيط الباب شمال شرق حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اقتتالاً مسلحاً جديداً بين الفصائل الموالية لتركيا ضمن مناطق نفوذها في الريف الحلبي، حيث اندلعت اشتباكات بعد منتصف ليل السبت – الأحد على طريق الراعي بالقرب من مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي، بين فصيل أحرار الشرقية من جهة، وأحرار الشام من جهة أخرى دون معرفة أسباب الاقتتال حتى اللحظة، ويأتي هذا التناحر المسلح بعد يومين من اقتتال مشابه شمال شرق حلب، إذ كان المرصد السوري رصد يوم أمس الأول، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة جرى بين عناصر الفرقة التاسعة التابعة للفصائل الموالية لتركيا من جهة، وآخرين من فصيل الجبهة الشامية، في منطقة جرابلس بريف حلب الشمالي، وأفادت المصادر أنه حدث خلاف على المعبر الحدودي مع تركيا، في حين قتل عنصر من الجبهة الشامية خلال الاشتباكات، كما أصيب مواطنين بجروح متفاوتة، وعلم “المرصد السوري” أن تحشدات عسكرية ومؤازرات انطلقت من عدة مناطق للقتال مع الفرقة التاسعة