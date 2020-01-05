بعد تمزيقهم لصورة “بشار الأسد”.. أفرع النظام الأمنية تعتقل نحو 40 طفلاً من أبناء مخيم اليرموك جنوب دمشق بتهمة الانتساب إلى “أشبال الخلافة”

5 يناير,2020
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محافظة دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اعتقال فرع (216) المعروف بـ اسم “فرع فلسطين”، 38 طالباً من مدرسة “الجرمق” الابتدائية في بلدة يلدا الواقعة جنوب العاصمة دمشق، بسبب قيام الطلاب بتمزيق صورة لرأس النظام “بشار الأسد”، ووفقاً لمصادر “المرصد السوري” فقد بدأت الحملة باعتقال 20 طالباً، من المدرسة إثر قيامهم بتشويه صورة بشار الأسد ثم تمزيقها، ليقوم فرع فلسطين بعد عدة أيام باعتقال 18 طفل آخرين بعد مداهمة منازلهم، جميعهم من أبناء مخيم اليرموك ونازحين إلى يلدا، وعقب الحادثة توجهت لجان المصالحة في جنوب العاصمة دمشق لفرع “فلسطين” في محاولة منهم للتوسط وإخراج الأطفال من المعتقل إلا أن قيادة الفرع وجهت للأطفال تهمة الانتساب إلى ما يسمى “أشبال الخلافة” الذي كان يتبع لتنظيم “الدولة الإسلامية” خلال فترة تواجد التنظيم في مخيم اليرموك جنوب دمشق.

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