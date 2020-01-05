في ظروف مجهولة حتى اللحظة.. مجهولون يقتلون 14 شخصاً في بادية السبخة بريف الرقة

5 يناير,2020
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محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 14 مدنياً من أبناء محافظة الرقة، على يد مجهولين في ظروف غامضة، حيث جرى العثور على جثث المدنيين في بادية السبخة الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف الرقة الجنوبي الشرقي، وذلك أثناء رعيهم للمواشي في المنطقة هناك، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن هوية الفاعلين فيما إذا كانوا من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” أو المليشيات الموالية لقوات النظام أو مسلحين آخرين.

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