طائرات النظام الحربية تستهدف مدينة أريحا وترتكب مجزرة راح ضحيتها 5 مدنيين كحصيلة أولية

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد مواطن متأثراً بجراح أصيب بها جراء المجزرة التي نفذتها قوات النظام بقصفها الصاروخي على بلدة سرمين في ريف إدلب الشرقي منذ أيام، كما استشهد 5 أشخاص وسقط عدد كبير من الجرحى جراء قصف جوي من قبل طائرات النظام الحربية على مدينة أريحا جنوب إدلب، على صعيد متصل يتواصل القصف الجوي منذ الصباح على منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث ارتفع إلى 21 عدد البراميل المتفجرة التي ألقاها الطيران المروحي على كل من معصران ومعرة النعمان ومعرشمشة والغدفة، فيما ارتفع عدد الغارات التي نفذتها طائرات حربية روسية إلى 11، استهدفت خلالها أماكن في معصران والغدفة، في حين استهدفت طائرات النظام الحربية بالرشاشات الثقيلة اتستراد دمشق – حلب الدولي وأطراف سراقب الشمالية والطريق الواصلة بين معرة النعمان وسراقب، ما أدى لإصابة طفلين وسيدة شمال سراقب، أيضاً شن طيران النظام الحربي غارات على منطقة جبل الأربعين بريف إدلب الجنوبي، بينما قصفت قوات النظام مناطق في قرية برنة بريف حلب الجنوبي، ما أدى لاستشهاد طفلين اثنين وسقوط 7 جرحى، على صعيد متصل رصد المرصد السوري تعزيزات عسكرية استقدمتها فصائل “الجيش الوطني” إلى القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، حيث انطلقت دفعة تضم نحو 140 آلية من مناطق نفوذ الفصائل بالريف الحلبي نحو الريف الإدلبي.