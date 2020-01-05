المزيد من الخسائر البشرية يرفع إلى نحو 30 تعداد المدنيين الذين استشهدوا وأصيبوا في مجزرة ارتكبتها طائرات النظام الحربية بقصفها مدينة أريحا

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيداً من الخسائر البشرية جراء المجزرة التي نفذتها طائرات النظام الحربية باستهدافها مدينة أريحا في القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، حيث ارتفع إلى 9 على الأقل تعداد الشهداء الذين قضوا بالقصف، من ضمنهم نازحين من معرشورين إلى أريحا، فيما لا يزال عدد الشهداء مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 19 جريح بعضهم في حالات خطرة، على صعيد متصل استشهدت مواطنة وأصيب زوجها بجراح جراء استهداف طائرات النظام الحربية بالرشاشات الثقيلة لأماكن في بلدة سراقب بريف إدلب الشرقي، حيث رصد المرصد السوري استهدافات مكثفة من قبل طيران النظام الحربي على كل من معرة النعمان ومحيطها وسراقب وأطرافها واتستراد دمشق – حلب الدولي، فيما كان المرصد السوري وثق قبل قليل استشهاد طفلين اثنين جراء قصف قوات النظام على قرية برنة بريف حلب الجنوبي.