19 قتيلاً و5 مفقودين ضمن منطقة بعيدة عن متناول خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”… المرصد السوري يكشف تفاصيل جديدة حول عملية الإعدام الجماعي في بادية السبخة

5 يناير,2020
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محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: يواصل المرصد السوري رصده لتفاصيل عملية القتل الجماعي التي شهدتها بادية محافظة الرقة مساء أمس السبت، حيث ارتفع تعداد الذين جرى قتلهم في بادية السبخة الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف الرقة الجنوبي الشرقي إلى 19 مواطناً، بالإضافة لوجود 5 مفقودين على الأقل، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن عملية القتل جرت بعد تكبيل الأشخاص ثم جرى رميهم بالرصاص ولم ترد حتى اللحظة معلومات مؤكدة عن هوية الفاعلين، في الوقت الذي أفادت مصادر المرصد السوري بأن المنطقة تلك بعيدة عن أماكن نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ولا يتواجد فيها مقرات ومراكز لقوات النظام والمليشيات الموالية لها ويقتصر الأمر على مرور قوافل عسكرية منها التي تتبع في غالبها لمليشيات “القاطرجي”.

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