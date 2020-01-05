أكثر من 430 ضربة جوية وبرية تستهدف منطقة “بوتين – أردوغان” منذ الصباح وتقتل وتصيب نحو 60 مدنياً

تواصل طائرات النظام الحربية والمروحية استهدافاتها المكثفة على منطقة “خفض التصعيد”، حيث ارتفع إلى 39 عدد البراميل المتفجرة التي ألقاها الطيران المروحي على كل من معصران ومعرة النعمان ومعرشمشة والغدفة وكفروما ومعرشورين ومعرشمارين والدير شرقي والدير غربي، فيما ارتفع عدد الضربات التي نفذتها طائرات النظام الحربية من غارات ورشاشات ثقيلة إلى 43، استهدفت خلالها مناطق في سراقب ومحيطها ومدينة معرة النعمان ومحيطها واتستراد دمشق – حلب الدولي والدير شرقي والدير غربي ومعصران واحسم وحنتوتين وأريحا ومعرشمارين ومعرشورين بريف إدلب، وبلدة الزربة بريف حلب الجنوبي، كما كانت طائرات روسية شنت صباح اليوم 11 غارة على معصران والغدفة بريف معرة النعمان، بينما ارتفع إلى 340 تعداد القذائف الصاروخية والمدفعية التي أطلقتها قوات النظام خلال اليوم السبت على أرياف إدلب الشرقية والجنوبية والجنوبية الشرقية، وريف حلب الجنوبي بالإضافة لجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، ووثق المرصد السوري نتيجة الضربات الجوية والبرية تلك عشرات الشهداء والجرحى، إذ استشهد 9 مواطنين بقصف طيران النظام الحربي على أريحا، كذلك استشهدت مواطنة باستهداف طائرات النظام الحربية لأطراف سراقب، واستشهد طفلين جراء قصف قوات النظام على قرية برنة بريف حلب الجنوبي، فيما خلف القصف أكثر من 47 جريح بمناطق متفرقة، بعضهم في حالات خطرة.

ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد من قتلوا منذُ اتفاق “بوتين-أردوغان” الأخير في 31 آب/أغسطس الفائت وحتى اليوم، يرتفع إلى 1386 شخصا، وهم: 336 مدنيا بينهم 90 طفلا و65 مواطنة ممن قتلتهم طائرات النظام و”الضامن” الروسي بالإضافة للقصف والاستهدافات البرية، وهم: 141 بينهم 43 طفلا و24 مواطنة في القصف الجوي الروسي على ريفي إدلب وحماة، و21 بينهم 3 مواطنات و7 أطفال استشهدوا في البراميل المتفجرة من قبل الطائرات المروحية، و71 بينهم 7 أطفال و14 مواطنة استشهدوا في استهداف طائرات النظام الحربية، كما استشهد 89 شخصًا بينهم 22 مواطنة و28 طفلا في قصف بري نفذته قوات النظام، و14 مدنيا بينهم 5 أطفال ومواطنتان في قصف الفصائل على مناطق سيطرة قوات النظام بمدينة حلب وريفها وريف حماة، كما قتل في الفترة ذاتها 501 مقاتلا على الأقل جراء ضربات الروس والنظام الجوية والبرية وخلال اشتباكات معها، بينهم 361 من الجهاديين، بالإضافة لمقتل 549 عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في استهدافات وقصف وتفجيرات واشتباكات مع المجموعات الجهادية والفصائل.

وبذلك، يرتفع أيضاً عدد من قتلوا منذُ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة “خفض التصعيد” في 30 أبريل/نيسان الفائت وحتى اليوم، إلى 5487 شخص، وهم:1381 مدنيا، بينهم 350 طفل و251 مواطنة ممن قتلتهم طائرات النظام و”الضامن” الروسي، بالإضافة للقصف والاستهدافات البرية، وهم: 367 بينهم 87 طفلا و67 مواطنة و9 من الدفاع المدني و6 من منظومة الإسعاف في القصف الجوي الروسي على ريفي إدلب وحماة، و109 بينهم 22 مواطنة و22 طفلا استشهدوا في البراميل المتفجرة من قبل الطائرات المروحية، و609 بينهم 162 طفلا و104 مواطنة و5 عناصر من فرق الإنقاذ استشهدوا في استهداف طائرات النظام الحربية. كما استشهد 203 شخصا، بينهم 42 مواطنة و48 طفلا في قصف بري نفذته قوات النظام، و94 مدنيا بينهم 31 طفلا و16 مواطنة في قصف الفصائل على السقيلبية وقمحانة والرصيف والعزيزية وكرناز وجورين ومخيم النيرب وأحياء بمدينة حلب وريفها الجنوبي، كما قتل في الفترة ذاتها 2166 مقاتلًا على الأقل جراء ضربات الروس والنظام الجوية والبرية وخلال اشتباكات معها، بينهم 1448 من الجهاديين، بالإضافة إلى مقتل 1940 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في استهدافات وقصف وتفجيرات واشتباكات مع المجموعات الجهادية والفصائل.

كما وثَّق “المرصد السوري”، خلال الفترة الممتدة من 15 شباط/فبراير 2019 تاريخ اجتماع “روحاني – أردوغان – بوتين” وحتى اليوم، استشهاد ومصرع ومقتل6013 شخصًا في مناطق الهدنة الروسية – التركية، وهم:1664 مدنيا بينهم 431 طفلا و315 مواطنة، قضوا في القصف الجوي الروسي والقصف الصاروخي من قبل قوات النظام والفصائل، ومن ضمن حصيلة المدنيين، و120 بينهم 34 طفلا و20 مواطنة استشهدوا بسقوط قذائف أطلقتها الفصائل على مناطق تخضع لسيطرة قوات النظام، و 2252 مقاتلاً قضوا في ظروف مختلفة ضمن المنطقة منزوعة السلاح منذ اتفاق بوتين – أردوغان، من ضمنهم 1480 مقاتلاً من “الجهاديين”، و2097 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

ووثق “المرصد السوري” كذلك، منذ بدء الاتفاق الروسي – التركي، استشهاد ومصرع ومقتل 6247 شخصاً خلال تطبيق اتفاق بوتين – أردوغان، وهم:1747 بينهم 460 طفلًا و329 مواطنة عدد الشهداء في القصف من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها واستهدافات نارية وقصف من الطائرات الحربية، ومن ضمنهم 121 شخصاً، بينهم 34 طفلا و21 مواطنة استشهدوا وقضوا بسقوط قذائف أطلقتها الفصائل، و2319 مقاتل قضوا وقتلوا في ظروف مختلفة ضمن المنطقة منزوعة السلاح منذ اتفاق بوتين – أردوغان، من ضمنهم 1584 مقاتلاً من الجهاديين، و2181 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.