في إطار استمرار عملية نقل “المرتزقة” إلى ليبيا.. نحو 1000 مقاتل موالٍ لـ”أنقرة” وصلوا و1700 في المعسكرات التركية يستعدون للانتقال.. ومقتل أول سوري في معارك طرابلس

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مقاتل سوري من الفصائل الموالية لتركيا لقى حتفه خلال الاشتباكات الدائرة في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك أثناء قتاله إلى جانب “حكومة الوفاق الوطني” وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، فإن القتيل هو مقاتل في صفوف فصيل “السلطان مراد” أحد أبرز الفصائل التي أرسلت مقاتلين للقتال في ليبيا، وأضافت مصادر المرصد السوري أن الفصيل سيتكتم عن حادثة مقتل أحد عناصره في ليبيا وسيتم نعيه على أنه قتل في معارك الشمال السوري، من جهته يواصل المرصد السوري مواكبة عملية نقل المقاتلين التي تقوم بها تركيا من الأراضي السورية إلى داخل الأراضي الليبية، حيث رصد المرصد السوري ارتفاع عدد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية “طرابلس” حتى الآن إلى نحو 1000 “مرتزق”، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1700 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير جداً سواء في عفرين أو مناطق “درع الفرات”

وكان المرصد السوري رصد في الـ 30 من شهر كانون الأول/ديسمبر الفائت، ارتفاع عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب إلى ما لا يقل عن 1600 “مرتزق” من مقاتلي فصائل “السلطان مراد وسليمان شاه وفرقة المعتصم” الموالية لتركيا، حيث جرى نقلهم من منطقة عفرين بعد تسجيل أسمائهم في الوقت الذي تتواصل عملية تسجيل الأسماء بشكل واسع، إذ أن العملية مستمرة بشكل مكثف على الرغم من التركيز الكبير عليها إعلامياً وسياسياً، كما من الجدير ذكره أن تجنيد المرتزقة يعتبر جريمة وفقاً للاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم التي صدرت عن الأمم المتحدة قبل نحو 30 عام.