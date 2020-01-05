21 أشخاص استشهدوا يوم أمس في ظروف مختلفة بعدة مناطق سورية ارتفع إلى 21 تعداد الشهداء المدنيين الذين انضموا أمس السبت إلى قافلة شهداء الثورة السورية

ففي محافظة حلب استشهد مواطن جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الغربي

وفي محافظة إدلب استشهد شاب متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في 23 ديسمبر/كانون الأول 2019، جراء إطلاق نار من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية، في منطقة السوق بمدينة إدلب.

كما وثق المرصد السوري عملية إعدام جماعي نفذها مجهولون راح ضحيتها 19 مواطناً، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن عملية القتل جرت بعد تكبيل الأشخاص ثم جرى رميهم بالرصاص ولم ترد حتى اللحظة معلومات مؤكدة عن هوية الفاعلين، حيث المنطقة تلك بعيدة عن أماكن نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”