مقتل وإصابة 8 من قوات سوريا الديمقراطية في هجوم على ناقلة نفط.. واستهداف عناصر “قسد” بلغم أرضي في ريف دير الزور

محافظة دير الزور_ المرصد السوري لحقوق الإنسان:

قُتل عنصر وأصيب آخر من قوات سوريا الديمقراطية إثر هجوم مسلحين مجهولين على صهاريج لنقل النفط بالقرب من بئر العفيف النفطي شمال دير الزور، فيما أدى الهجوم المسلح لأضرار مادية في سيارات النقل. وعلى صعيد متصل، انفجر لغم أرضي زرعه مجهولون على طريق مصفاة مياه الحوايج بريف دير الزور الشرقي، ما تسبب بمقتل 3 عناصر من “قسد” وإصابة 3 آخرين.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 420 شخص. ورصد “المرصد السوري” اغتيال هذه الخلايا لـ135 مدنيا، من بينهم 8 أطفال و5 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 281 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.