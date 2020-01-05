مقتل وإصابة 8 من قوات سوريا الديمقراطية في هجوم على ناقلة نفط.. واستهداف عناصر “قسد” بلغم أرضي في ريف دير الزور

5 يناير,2020
أقل من دقيقة

محافظة دير الزور_ المرصد السوري لحقوق الإنسان:
قُتل عنصر وأصيب آخر من قوات سوريا الديمقراطية إثر هجوم مسلحين مجهولين على صهاريج لنقل النفط بالقرب من بئر العفيف النفطي شمال دير الزور، فيما أدى الهجوم المسلح لأضرار مادية في سيارات النقل. وعلى صعيد متصل، انفجر لغم أرضي زرعه مجهولون على طريق مصفاة مياه الحوايج بريف دير الزور الشرقي، ما تسبب بمقتل 3 عناصر من “قسد” وإصابة 3 آخرين.
ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 420 شخص. ورصد “المرصد السوري” اغتيال هذه الخلايا لـ135 مدنيا، من بينهم 8 أطفال و5 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 281 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

5 يناير,2020

القوات الأمريكية تعزز تواجدها في حقل كونيكو النفطي وتسير عربات مصفحة في محيطه 

5 يناير,2020

21 أشخاص استشهدوا يوم أمس في ظروف مختلفة بعدة مناطق سورية

5 يناير,2020

مقتل شاب برصاص قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي

5 يناير,2020

في إطار استمرار عملية نقل “المرتزقة” إلى ليبيا.. نحو 1000 مقاتل موالٍ لـ”أنقرة” وصلوا و1700 في المعسكرات التركية يستعدون للانتقال.. ومقتل أول سوري في معارك طرابلس