القوات الأمريكية تعزز تواجدها في حقل كونيكو النفطي وتسير عربات مصفحة في محيطه 

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، أن تعزيزات عسكرية أمريكية وصلت إلى حقل كونيكو النفطي في بادية خشام بريف دير الزور. وكانت أرتال للقوات الأمريكية خرجت من حقل العمر النفطي أمس، فيما سيرت اليوم عدة دوريات في محيط حقل كونيكو، الذي يعد الحقل الأقرب إلى مناطق نفوذ الميليشيات الموالية لإيران في ريف دير الزور.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 5 ديسمبر/كانون الأول 2019، عبور نحو 25 شاحنة أمريكية جسر مدينة البصيرة متجهة إلى حقل “العمر” النفطي، بالتزامن مع تدريبات عسكرية لقوات “التحالف الدولي” وقوات “قسد” في محيط حقل “العمر” النفطي. وشهدت الأجواء تحليقاً للطائرات المروحية وإطلاق قنابل مضيئة في أجواء منطقة التدريبات.