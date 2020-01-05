المرصد السوري لحقوق الانسان:حرب سوريا غيّبت 600 ألف شخص

تسببت الحرب السورية، منذ اندلاعها، قبل نحو 9 سنوات، في غياب ومقتل نحو 600 ألف شخص وإصابة مليوني شخص بجروح وتشريد 12 مليوناً من أصل 23 مليونا عدد سكان سوريا في 2011.

ووثق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» مقتل 380 ألفاً، بينهم أكثر من 115 ألف مدني، موضحاً أن بين القتلى المدنيين نحو 22 ألف طفل.

وقال «المرصد» إن هذه الإحصائية لم تشمل نحو 88 ألف مواطن قُتِلوا تحت التعذيب في معتقلات النظام. كما لم تُضمَن مصير أكثر من 3200 مختطَف من المدنيين والمقاتلين في سجون «داعش» ولا 4100 أسير من قوات النظام و1800 مختطف لدى الفصائل المقاتلة. وقدر «المرصد» العدد الحقيقي لمن قُتلوا بأكثر من 105 آلاف.

وكانت الحصيلة الأخيرة لـ«المرصد»، في 15 مارس (آذار) 2018، أفادت بمقتل أكثر من 370 ألف شخص.

وفيما يتعلّق بالقتلى غير المدنيين، أحصى «المرصد» مقتل أكثر من 128 ألف عنصر من قوات النظام والموالين، بينهم 1682 عنصراً من «حزب الله» اللبناني الذي يقاتل مع النظام منذ 2013.

وقدرت الأمم المتحدة كلفة الحرب بـ 400 مليار دولار. كما تسببت في نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

المصدر:الشرق الاوسط