المرصد السوري لحقوق الانسان:قوّات النّظام تشنّ غارات جويّة في محافظة إدلب... مقتل 9 مدنيّين

قُتل تسعة مدنيين، الأحد، في غارات جوية شنّها النظام السوري على بلدة أريحا في محافظ إدلب (شمال غرب) التي يسيطر عليها الجهاديون، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومنذ منتصف كانون الاول، كثّفت قوات النظام وحليفتها روسيا وتيرة الغارات على المنطقة الخاضعة في معظمها لسيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وتنتشر فيها فصائل مقاتلة أخرى أقل نفوذاً، في وقت تحقق تقدما على الأرض رغم وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في آب ودعوات الأمم المتحدة لخفض التصعيد.

وقال المرصد: “قتل تسعة مدنيين في ضربات شنها طيران النظام السوري على بلدة أريحا”.

وأضاف أنّ “عدد الشهداء مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 19 جريحاً، بعضهم في حالات خطرة”.

المصدر:جريدة النهار