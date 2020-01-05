المرصد السوري لحقوق الانسان:غارات روسية على معرة النعمان

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرات حربية روسية نفذت غارات عدة صباح اليوم الأحد، استهدفت خلالها أماكن في الغدقة ومعصران بريف معرة النعمان، كما ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على مناطق في محيط معرشمارين، في حين قصفت قوات النظام السوري بعد منتصف ليل السبت – الأحد وصباح اليوم، أماكن في كل من معرشورين ومعرشمشة وتلمنس ومعرة النعمان ومعصران ومعرشمارين والدير الشرقي والغربي.

وكان المرصد السوري نشر خلال يوم أمس السبت، أنه شهدت مناطق في ريف محافظة إدلب، تصعيداً عسكرياً هو الأعنف منذ الأيام العشرة الماضية، تزامنا مع تحسن الحالة الجوية لساعات خلال اليوم، واستهدفت قوات النظام أرياف حماة وإدلب واللاذقية بنحو 240 ضربة برية وجوية، استهدفت قوات النظام السوري السبت بعشرات القذائف المدفعية والصاروخية كلا من مدينة معرة النعمان وتلمنس وبابولين والصالحية وكفرباسين وتقانة ومعرشورين ومعرشمشة بريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، كما استهدفت قوات النظام أيضاً بالقذائف الصاروخية محيط نقطة المراقبة التركية في معرحطاط بريف معرة النعمان.

وذكر المرصد أن قوات النظام المتمركزة في قرية الوضيحي بريف حلب الجنوبي قصفت مواقع الفصائل في قرية خلصة بالريف ذاته، وكانت محاور التماس بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي شهدت أيضا استهدافات متبادلة ومتقطعة بالقذائف والرشاشات الثقيلة، بين قوات النظام من جانب والفصائل ومجموعات متشددة من جانب آخر، بينما تغيب طائرات النظام وروسيا عن أجواء منطقة “خفض التصعيد” في ظل استمرار سوء الأحوال الجوية هناك.

المصدر:الجزيرة الان