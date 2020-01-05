المرصد السوري لحقوق الانسان:دوريات امريكية في محيط حقل كونيكو النفطي,ريف دير الزور

5 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:دوريات امريكية في محيط حقل كونيكو النفطي,ريف دير الزور
المرصد السوري لحقوق الانسان:دوريات امريكية في محيط حقل كونيكو النفطي,ريف دير الزور

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أرتالاً للقوات الأمريكية خرجت من حقل العمر النفطي أمس، فيما سيرت اليوم عدة دوريات في محيط حقل كونيكو، الذي يعد الحقل الأقرب إلى مناطق نفوذ القوات الموالية لإيران في ريف دير الزور.

وكان قد عبر في وقت سابق نحو 25 شاحنة أمريكية جسر مدينة البصيرة متجهة إلى حقل “العمر” النفطي، بالتزامن مع تدريبات عسكرية لقوات “التحالف الدولي” وقوات “قسد” في محيط حقل “العمر” النفطي، وسط تحليق للطائرات المروحية وإطلاق قنابل مضيئة في أجواء منطقة التدريبات.

المصدر:روماف

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