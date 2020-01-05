المرصد السوري لحقوق الانسان:وصول ألف مرتزق سوري موالين لتركيا إلى طرابلس الليبية

5 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:1000 مرتزق سوري تابع لتركيا وصلوا إلى طرابلس
المرصد السوري لحقوق الانسان:1000 مرتزق سوري تابع لتركيا وصلوا إلى طرابلس

قال المرصد السوري إن عدد مرتزقة تركيا من السوريين الذين وصلوا إلى ليبيا لدعم ميليشيات السراج قد ارتفع إلى ألف, فيما يتدرب ألف وسبعمئة آخرون في المعسكرات التركية.
ارتفع عدد المرتزقة السوريين الموالين لتركيا الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن إلى نحو ألف, في حين أن عدد الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو ألف وسبعمئة من مرتزقة “السلطان مراد وسليمان شاه وفرقة المعتصم ، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء في عفرين المحتلة أو غيرها من المناطق وفق إحصائية للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
مقتل أول مرتزق سوري في طرابلس
وقتل مرتزق سوري خلال الاشتباكات الدائرة في العاصمة الليبية طرابلس أثناء قتاله إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق، والقتيل ينتمي إلى مرتزقة “السلطان مراد” أحد أبرز المجموعات التي أرسلت مقاتلين للقتال في ليبيا. والتي تكتمت على الحادث وسيتم نعيه على أنه قتل في معارك الشمال السوري.

المصدر:قناة روناهي

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