المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 1873 مدنيا سوريا على يد القوات التركية منذ 2011

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقره العاصمة البريطانية “لندن”، إن حصيلة القتلى على يد قوات الجيش التركي في سوريا بلغت ما يقارب من 1873 مدنيا منذ بداية تدخل أنقرة في الصراع عام 2011، مضيفا – في تقرير أوردته قناة “الحرة” الإخبارية الأمريكية اليوم، أن أكثر من 270 من الضحايا كانوا من الأطفال، فيما بلغ عدد النساء أكثر من 165 امرأة.

وأضاف المرصد السوري، أن الخسائر البشرية الناجمة عن قصف قوات أنقرة وطائراتها، خلال العمليات العسكرية التي شنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوريا، بلغت 993 مدنيا، هم 675 رجلا وشابا، و193 طفلا دون سن الثامنة عشر و125 مدنية فوق سن الـ 18، موضحة أن العدوان التركي داخل سوريا مثل ما يسمى “درع الفرات” و”غصن الزيتون” و”نبع السلام”، هجر وشرد عشرات آلاف المدنيين وسط أوضاع إنسانية مأساوية استفحلت في البلاد، وبلغ عدد القتلى على يد حرس الحدود التركي 445 مدنيا، منهم 324 رجلا وشابا و79 طفلا دون الثامنة عشر، و42 مدنية فوق سن الـ 18.

وأكد التقرير، أن انتهاكات الجيش التركي بحق المدنيين السوريين لا تزال مستمرة ولم تتوقف، رغم ما يروجه الإعلام التركي والتصريحات الرسمية للمسؤولين الأتراك.