المرصد السوري لحقوق الانسان: تركيا نقلت ألف إرهابي إلى ليبيا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن نقل السلطات التركية 1700 إرهابي مرتزق إلى تركيا لتلقي تدريبات عسكرية ، تمهيدًا لنقلهم إلى سوريا .وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان مساء الأحد، أن عدد المجندين الإرهابيين الذين وصلوا إلى العاصمة طرابلس حتى الآن عبر تركيا بلغ نحو 1000 إرهابي في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1700 مجند.وشدد المرصد السوري في بيانه على أن عمليات التجنيد من قبل تركيا للإرهابين ما زالت متسمرة بشكل كبير جدًا سواء في عفرين أو مناطق “درع الفرات”.وأشار البيان إلى مقتل مقاتل سوري من الفصائل الموالية لتركيا لقى حتفه خلال الاشتباكات الدائرة في العاصمة طرابلس، وذلك أثناء قتاله إلى جانب ميلشيات حكومة الوفاق الوطن برئاسة فائز السراج.وكشف المرصد عن أن القتيل هو مقاتل في صفوف فصيل السلطان مراد أحد أبرز الفصائل التي أرسلت مقاتلين للقتال في ليبيا، مشيرا إلى أنالفصيل سيتكتم عن حادثة مقتل أحد عناصره في ليبيا وسيتم نعيه على أنه قتل في معارك الشمال السوري.من جهته يواصل المرصد السوري مواكبة عملية نقل المقاتلين التي تقوم بها تركيا من الأراضي السورية إلى داخل الأراضي الليبية.

وتنقل تركيا مقاتلين إرهابيين من فصائل السلطان مراد وسليمان شاه وفرقة المعتصم من منطقة عفرين السورية بعد تسجيل أسمائهم في الوقت الذي تتواصل عملية تسجيل الأسماء بشكل واسع.

المصدر:السلطة