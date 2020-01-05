المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 5 مدنيين في غارات جوية على محافظة إدلب

5 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:الغارات الروسية تتجدد في منطقة "خفض التصعيد"
المرصد السوري لحقوق الانسان:الغارات الروسية تتجدد في منطقة "خفض التصعيد"

مقتل 5 مدنيين في غارات جوية على بلدة في محافظة إدلب التي يسيطر عليها الجهاديون في شمال غرب سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ومنذ منتصف ديسمبر، كثفت قوات النظام وحليفتها روسيا وتيرة الغارات على المنطقة الخاضعة في معظمها لسيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وتنتشر فيها فصائل مقاتلة أخرى أقل نفوذاً، في وقت تحقق تقدما على الأرض رغم وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في أغسطس ودعوات الأمم المتحدة لخفض التصعيد.
وذكر المرصد “قتل خمسة مدنيين في ضربات شنها طيران النظام السوري على بلدة أريحا” مشيرا إلى وقوع “عدد كبير من الجرحى”.

المصدر:اليوم السادس

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