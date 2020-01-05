المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 1500 مدني سوري على يد القوات التركية منذ 2011

بلغت حصيلة القتلى على يد قوات ​الجيش التركي​ في ​سوريا​ ما يقارب 1500 مدني منذ بداية تدخل ​أنقرة​ في الصراع عام 2011، وفق ​تقرير​ للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح التقرير أن أكثر من 270 من الضحايا كانوا من ​الأطفال​، فيما بلغ عدد النساء أكثر من 165 امرأة.