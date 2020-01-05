المرصد السوري لحقوق الانسان : مقتل 1873 سوريا على يد القوات التركية

كشف المرصد السورى لحقوق الإنسان، عن حصيلة جديدة لتعداد القتلى فى سوريا على يد قوات الاحتلال التركى.

قال المرصد، إن تعداد القتلى بلغ ما يقارب من 1873 مدنيا منذ بداية تدخل أنقرة فى الصراع عام 2011، مضيفا أن أكثر من 270 من الضحايا كانوا من الأطفال، فيما بلغ عدد النساء أكثر من 165 امرأة.

وأشار المرصد إلى أن الخسائر البشرية الناجمة عن قصف قوات أنقرة وطائراتها، خلال العمليات العسكرية التى شنها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى سوريا، بلغت 993 مدنيا، هم: 675 رجلا وشابا، و193 طفلا دون سن الثامنة عشر و125 مدنية فوق سن الـ 18.

ولفت إلى أن العدوان التركى داخل سوريا قام بتهجير وتشريد عشرات آلاف المدنيين وسط أوضاع إنسانية مأساوية استفحلت فى البلاد.

وأكد التقرير أن انتهاكات جيش الاحتلال التركى بحق المدنيين السوريين لا تزال مستمرة ولم تتوقف، رغم ما تروجه دعاية الإعلام التركى والتصريحات الرسمية للمسؤولين الأتراك.

يذكر أن الأمم المتحدة قد أعلنت أن أكثر من 284 ألف شخص كانوا قد نزحوا خلال شهر ديسمبر جراء القصف وأعمال العنف فى إدلب.

المصدر:مصر20