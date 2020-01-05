عقب مقتل عناصر من قوات سوريا الديمقراطية.. عناصر من “قسد” تشتبك مع خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف دير الزور

5 يناير,2020
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محافظة دير الزور_ المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات متقطعة بين خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” وعناصر قوات “قسد” في قرية الحوايج بريف دير الزور الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.
ووثق “المرصد السوري”، قبل قليل، مقتل عنصر وإصابة آخر من قوات سوريا الديمقراطية إثر هجوم مسلحين مجهولين على صهاريج لنقل النفط بالقرب من بئر العفيف النفطي شمال دير الزور، فيما أدى الهجوم المسلح لأضرار مادية في سيارات النقل.
على صعيد متصل، انفجر لغم أرضي زرعه مجهولون على طريق مصفاة مياه الحوايج بريف دير الزور الشرقي، ما تسبب بمقتل 3 عناصر من “قسد” وإصابة 3 آخرين.

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