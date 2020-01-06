 أكثر من 460 ضربة جوية وبرية تستهدف منطقة “بوتين – أردوغان” منذ الصباح وتقتل 15 مدنياً

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع عدد الشهداء المدنيين، اليوم، إلى 15، حيث ارتفع عدد الشهداء في مدينة أريحا إلى 12 بينهم 3 أطفال، نتيجة استهداف طائرات النظام الحربية للأحياء السكنية ومدرسة ومسجد وروضة أطفال داخل مدينة أريحا كما وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، استشهاد مواطن متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء قصف صاروخي استهدف بلدة الجانودية قبل نحو شهر. فيما استشهدت مواطنة باستهداف طائرات النظام الحربية لأطراف سراقب، وطفلين جراء قصف قوات النظام على قرية برنة بريف حلب الجنوبي. كما خلَّف القصف أكثر من 47 جريحا بمناطق متفرقة، بعضهم في حالات خطرة.

وارتفع عدد البراميل المتفجرة التي ألقاها الطيران المروحي على كل من معصران ومعرة النعمان ومعرشمشة والغدفة وكفروما ومعرشورين ومعرشمارين والدير شرقي والدير غربي إلى 44، فيما ارتفع عدد الضربات التي نفذتها طائرات النظام الحربية من غارات ورشاشات ثقيلة إلى 43 غارة، استهدفت مناطق في سراقب ومحيطها ومدينة معرة النعمان ومحيطها وأوتوستراد دمشق – حلب الدولي والدير شرقي والدير غربي ومعصران وأحسم وحنتوتين وأريحا ومعرشمارين ومعرشورين بريف إدلب، وبلدة الزربة بريف حلب الجنوبي.

كانت طائرات روسية شنت، صباح اليوم، 11 غارة على معصران والغدفة بريف معرة النعمان، بينما ارتفع تعداد القذائف الصاروخية والمدفعية التي أطلقتها قوات النظام خلال اليوم على أرياف إدلب الشرقية والجنوبية والجنوبية الشرقية وريف حلب الجنوبي، بالإضافة لجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، إلى 370.