عملية اغتيال تطال مواطن في مدينة الباب.. في ظل استمرار الفوضى والفلتان الأمني في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، عملية اغتيال طالت مختار القطاع الثاني في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ووفقا لمصادر”المرصد السوري” عثر على جثة المغدور داخل منزله بعد سماع أصوات عدة طلقات نارية، قبل أن يلوذ الفاعل بالفرار.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 3 يناير/كانون الثاني، مقتل قيادي في فصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا متأثراً بجراحه التي أُصيب بها مساء الأمس جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته في مدينة “جرابلس” شمال شرق حلب، في حين سُمع دوي انفجار عنيف صباح اليوم في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، وبحسب مصادر “المرصد السوري” فإن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة في أحد أحياء مدينة الباب الشرقية، انفجرت دون تسجيل وقوع خسائر بشرية.