الفصائل الموالية لتركيا تستهدف بالمدفعية الطريق الدولي M4 بريف الرقة.. بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة تركية 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، استهدافات مكثفة للطريق الدولي M4، مصدره الفصائل الموالية لتركيا، المتمركزة في قرية خربة كرم التابعة لبلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، حيث استهدفت برشقات من مدفع ثقيل المارين على الاتستراد، دون تسجيل خسائر بشرية، فيما كانت تحلق طائرات مسيرة تركية في أجواء منطقة عين عيسى بريف الرقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 28 ديسمبر/كانون الأول 2019، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية على محيط بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية. ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 26 ديسمبر/ كانون الأول، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قرى العريضة والخالدية بريف عين عيسى شمال محافظة الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2019، إطلاق قوات سوريا الديمقراطية صاروخا على موقعاً للقوات التركية في محور عين عيسى بريف الرقة الشمالي، لترد عليه القوات التركية بقصف صاروخي مكثف استهدف أماكن إطلاق الصاروخ، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.