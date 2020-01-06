بحثاً عن الآثار..مسلحوا فصيل “سليمان شاه” يهدمون محلات تجارية في ناحية “الشيخ حديد” في ريف عفرين

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عمليات هدم يجريها مسلحو فصيل “سليمان شاه” للمحلات التجارية العائدة لحرم المسجد التحتاني في ناحية “الشيخ حديد” في ريف عفرين شمال غرب حلب، ووفقاً لمصادر “المرصد السوري” فإن عملية هدم المحال التجارية التي يقوم بها مسلحو الفصيل تأتي بهدف التنقيب عن الآثار في المنطقة آنفة الذكر وسرقتها. وكان “المرصد السوري” قد أشار في 16 ديسمبر/ كانون الأول الفائت إلى أن عناصر من فصيل “الحمزات” المدعوم من قبل تركيا تواصل عمليات البحث عن آثار في قرية جوقة الواقعة بريف منطقة عفرين شمال غرب حلب، حيث يعمد الفصيل منذ مطلع شهر ديسمبر الفائت إلى حفر ونبش مواقع عدة في المنطقة، منها “مزار شيخ جمال الدين” الواقعة بين قريتي جوقة وكوكان، وأضافت المصادر أن الفصيل نقل عدة أكياس لم يُعرف محتواها حتى اللحظة إلى مدينة عفرين، وذلك في إطار استمرار الفصائل تشويه الحضارة السورية عبر سرقة وتدمير المواقع الآثرية.