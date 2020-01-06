مدير “المرصد السوري”: منطقة البوكمال خضعت لسيطرة قاسم سليماني.. وهي تعتبر عصب طريق “طهران-بيروت”.. وفي تلك المنطقة كان “سليماني” هو من يقود العمليات.. المنطقة الآن تشهد توترا كبيرا بين الميليشيات الموالية لإيران وبين القوات الأمريكية.. وسبق أن حصلنا على معلومات عن سعي كل طرف لجمع قواته لاستهداف الطرف الآخر.. الطرف الأمريكي كان يعمل على جمع الجماعات العربية لمواجهة إيران.. وكان هناك اجتماع الشهر الماضي في “طهران” لضرب المصالح الأمريكية.. هناك طائرات مسيرة تقوم باستكشاف المنطقة بشكل يومي.. والقوات الإيرانية انتشرت على ضفاف نهر الفرات تخوفا من استهدافها من تلك الطائرات المسيرة.. وكذلك في محيط الميادين كان هناك انتشارا للحرس الثوري الإيراني.. الميادين باتت تضم مراكز إيرانية لتطويع السوريين ضمن قواتهم ونشر التشيع في المنطقة.. سواء ردت إيران أو لم ترد على مقتل “سليماني” فإن مصادرنا تؤكد أنه هناك حالة استنفار كامل خوفا من أن تقوم الولايات المتحدة باستهداف القوات الإيرانية في تلك المنطقة.. وهناك تحضيرات من قبل الحرس الثوري الإيراني لاستخدام بعض العشائر العربية لضرب المصالح الأمريكية.. وهناك استنفار أمريكي في حقل كونيكو ومناطق أخرى خوفا من الاستهداف الإيراني المحتمل.

مدير "المرصد السوري": منطقة البوكمال خضعت لسيطرة قاسم سليماني.. وهي تعتبر عصب طريق "طهران-بيروت" مدير "المرصد السوري": منطقة البوكمال خضعت لسيطرة قاسم سليماني.. وهي تعتبر عصب طريق "طهران-بيروت".. وفي تلك المنطقة كان "سليماني" هو من يقود العمليات.. المنطقة الآن تشهد توترا كبيرا بين الميليشيات الموالية لإيران وبين القوات الأمريكية.. وسبق أن حصلنا على معلومات عن سعي كل طرف لجمع قواته لاستهداف الطرف الآخر.. الطرف الأمريكي كان يعمل على جمع الجماعات العربية لمواجهة إيران.. وكان هناك اجتماع الشهر الماضي في "طهران" لضرب المصالح الأمريكية.. هناك طائرات مسيرة تقوم باستكشاف المنطقة بشكل يومي.. والقوات الإيرانية انتشرت على ضفاف نهر الفرات تخوفا من استهدافها من تلك الطائرات المسيرة.. وكذلك في محيط الميادين كان هناك انتشارا للحرس الثوري الإيراني.. الميادين باتت تضم مراكز إيرانية لتطويع السوريين ضمن قواتهم ونشر التشيع في المنطقة.. سواء ردت إيران أو لم ترد على مقتل "سليماني" فإن مصادرنا تؤكد أنه هناك حالة استنفار كامل خوفا من أن تقوم الولايات المتحدة باستهداف القوات الإيرانية في تلك المنطقة.. وهناك تحضيرات من قبل الحرس الثوري الإيراني لاستخدام بعض العشائر العربية لضرب المصالح الأمريكية.. وهناك استنفار أمريكي في حقل كونيكو ومناطق أخرى خوفا من الاستهداف الإيراني المحتمل Posted by ‎المرصد السوري‎ on Monday, January 6, 2020