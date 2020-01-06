القوات الروسية تسير مع نظيرتها التركية دورية مشتركة جديدة في ريف الدرباسية الغربي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دورية مشتركة جديدة جرى تسيرها في ريف مدينة الدرباسية الغربي، بين القوات التركية – الروسية حيث انطلقت صباح اليوم الاثنين من منطقة شيريك عند الشريط الحدودي، وجابت قرى سلام عليك وعطيشان وكركند وتعلك وقيروان وظهر العرب والكسرة قبل أن تعود إلى شيريك مجدداً، وضمت الدورية 4 عربات روسية و3 تركية، وقالت مصادر المرصد السوري، أن الدورية المشتركة عبرت من حاجز ضهر العرب الذي يتبع لقوى الأمن الداخلي “الأسايش”، فيما تعد هذه الدورية الـ 20 من نوعها منذ بدء تسيير الدوريات المشتركة مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، وكان المرصد السوري رصد في الثاني من شهر يناير الجاري، تسيير القوات الروسية ونظيرتها التركية لدورية مشتركة جديدة في الريف الغربي لمدينة عين العرب (كوباني) حيث انطلقت الدورية صباح اليوم الخميس واتجهت إلى منطقة زور مغار آخر مناطق الريف الغربي لعين العرب والتي تقع قبالة بلدة جرابلس الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال شرق حلب

عدسة المرصد السوري ترصد دورية تركية – روسية مشتركة جابت قرى واقعة بريف الدرباسية الغربي صباح اليوم

عدسة المرصد السوري ترصد دورية تركية – روسية مشتركة جابت قرى واقعة بريف الدرباسية الغربي صباح اليوم Posted by ‎المرصد السوري‎ on Monday, January 6, 2020