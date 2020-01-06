“الحرس الثوري الإيراني” يواصل الاستيلاء على منازل المدنيين في مدينة الميادين ويحولها إلى مساكن لقادته

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مليشيا “الحرس الثوري الإيراني” تواصل الاستيلاء على منازل مدنيين مغتربين في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، حيث جرى الاستيلاء مؤخراً على 3 فيلات في المنطقة الواقعة مابين محطة المياه ومشفى الطب الحديث، ليقيم فيها شخصيات قيادية من المليشيا، كما جرى الاستيلاء على جميع المزارع المطلة على نهر الفرات بالمنطقة الواقعة بين منطقة البلعوم ونزلة المشروع وجرى دورات عسكرية فيها مؤخراً، وأضافت مصادر المرصد السوري أن الاستيلاء جرى خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 30 من شهر كانون الأول/ديسمبر الفائت تخوفاً من الاستهدافات المتكررة للإيرانيين هناك، فيما نشر المرصد السوري يوم أمس الأحد، أن الميليشيات الموالية لإيران أخلت مقراتها في مدينة البوكمال تحسباً للقصف الذي تتعرض له المواقع التي تتبع للميليشيات الموالية لإيران في سوريا. وأفادت مصادر لـ”المرصدالسوري”، بأن الميليشيات الموالية لإيران تنتشر في البساتين على ضفة نهر الفرات بينما أبقت عناصر حراسة على مقراتها.