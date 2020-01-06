منشورات ورقية في مناطق “الغوطة الغربية” تبارك مقتل “قاسم سليماني” وتطالب بخروج الروس والإيرانيين من سوريا

6 يناير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان منشورات ورقية وجدت منتشرة بشكل كبير على الأراضي في مناطق “الكسوة والمقيلبية و زاكية والدير خبية” في الغوطة الغربية من ريف العاصمة دمشق، تبارك مقتل “قاسم سليماني” زعيم فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وتطالب بتحسين الوضع المعيشي ضمن مناطق سيطرة قوات النظام وخروج القوات الروسية والميليشيات الإيرانية من سوريا، وجاء في بعضها “للحفاظ على الكرسي..بيت الأسد باعوا خيرات البلد – بدنا كهرباء ومازوت وبنزين وغاز – يسقط كل محتل..يسقط الروسي والإيراني – أولادنا تُسحب للجيش ليموتوا في سبيل الدفاع عن كرسي المجرم بشار – سوريا حرة حرة..إيران وروسيا برا – سليماني طار وعقبال باقي الكفرة”.

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