20 شخص استشهدوا وقضوا وقتلوا يوم أمس في ظروف مختلفة بعدة مناطق سورية ارتفع إلى 19 تعداد الشهداء المدنيين الذين انضموا أمس الأحد إلى قافلة شهداء الثورة السورية

ففي محافظة إدلب استشهد 15 مدنياً، هم 14 بينهم مواطنة و3 أطفال نتيجة استهداف طائرات النظام الحربية للأحياء السكنية ومدرسة ومسجد وروضة أطفال داخل مدينة أريحا، ورجل متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء قصف صاروخي استهدف بلدة الجانودية قبل نحو شهر.

وفي محافظة حلب استشهد طفلين اثنين جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على قرية برنة بريف حلب الجنوبي.

فيما علم المرصد السوري أن مجموعة شبان اعترضت صهاريج نفط خارجة من حقل العمر النفطي باتجاه محافظة الحسكة، في قرية ماشخ في ريف دير الزور الشرقي، حيث أطلقت مرافقة الصهاريج التابعة لـ “قوات سوريا الديمقراطية” النار على الشبان، ماتسبب بمقتل شاب على الفور.

بينما رصد المرصد السوري عملية اغتيال طالت مختار القطاع الثاني في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ووفقا لمصادر”المرصد السوري” عثر على جثة المغدور داخل منزله بعد سماع أصوات عدة طلقات نارية، قبل أن يلوذ الفاعل بالفرار.

فيما قتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية إثر هجوم مسلحين مجهولين على صهاريج لنقل النفط بالقرب من بئر العفيف النفطي شمال دير الزور