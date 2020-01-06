مدير “المرصد السوري”: قوات الحرس الثوري الإيراني استولت على منازل المدنيين المهجرين من مدينة الميادين واتخذت من 3 فيلات على الأقل مقارا سرية جديدة لها.. كذلك بعد ما جرى من اتهامات وتهديدات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران هناك عمليات استيلاء على منازل مهجرين في المنطقة الواقعة على خط نهر الفرات ما بين الميادين والبوكمال من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني واتخاذها كمقار أيضاً.. الحرس الثوري الإيراني في تلك المنطقة من القادة.. بينما العناصر من الجنسية العراقية بالغالبية.. وهناك المئات من المتطوعين السوريين أبناء المنطقة الشرقية الذين انضموا إلى صفوفهم عبر ترغيبهم بالأموال وعدم رغبتهم في الانخراط مع قوات النظام.. وهناك الآلاف ممن تطوعوا مع الميليشيات الموالية لإيران من مختلف المناطق السورية.. هناك خليط من جميع المناطق ولكن جميعهم موال لإيران بينما نسبة تواجد قوات النظام في المنطقة لا تزيد عن 5% من تلك القوات.. قاسم سليماني قاد العمليات من أجل السيطرة على البوكمال وافتتاح طريق “طهران- بيروت”.. وكل العمليات في هذه المنطقة كانت تجري تحت إشراف قاسم سليماني.. قاعدة الإمام علي تتضمن الحرس فقط أما بقية المقاتلين فقد انتشروا عند الشريط النهري على ضفاف الفرات الغربية أي ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الإيرانيين.. وهناك تخبط لدى الإيرانيين في المنطقة الشرقية بعد مقتل “سليماني” كونه كان يعمل على تجهيز عشائر عربية لمهاجمة القوات الأمريكية شرق الفرات.. ولكن بعد التهديدات المتبادلة بات الإيرانيون في حالة ارتباك في المنطقة الواقعة بين البوكمال والميادين ومنطقة الشريط الحدودي مع العراق جنوب مدينة البوكمال

قوات الحرس الثوري الإيراني استولت على منازل المدنيين المهجرين من مدينة الميادين واتخذت من 3 فيلات على الأقل مقارا سرية جديدة لها مدير "المرصد السوري": قوات الحرس الثوري الإيراني استولت على منازل المدنيين المهجرين من مدينة الميادين واتخذت من 3 فيلات على الأقل مقارا سرية جديدة لها.. كذلك بعد ما جرى من اتهامات وتهديدات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران هناك عمليات استيلاء على منازل مهجرين في المنطقة الواقعة على خط نهر الفرات ما بين الميادين والبوكمال من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني واتخاذها كمقار أيضاً.. الحرس الثوري الإيراني في تلك المنطقة من القادة.. بينما العناصر من الجنسية العراقية بالغالبية.. وهناك المئات من المتطوعين السوريين أبناء المنطقة الشرقية الذين انضموا إلى صفوفهم عبر ترغيبهم بالأموال وعدم رغبتهم في الانخراط مع قوات النظام.. وهناك الآلاف ممن تطوعوا مع الميليشيات الموالية لإيران من مختلف المناطق السورية.. هناك خليط من جميع المناطق ولكن جميعهم موال لإيران بينما نسبة تواجد قوات النظام في المنطقة لا تزيد عن 5% من تلك القوات.. قاسم سليماني قاد العمليات من أجل السيطرة على البوكمال وافتتاح طريق "طهران- بيروت".. وكل العمليات في هذه المنطقة كانت تجري تحت إشراف قاسم سليماني.. قاعدة الإمام علي تتضمن الحرس فقط أما بقية المقاتلين فقد انتشروا عند الشريط النهري على ضفاف الفرات الغربية أي ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الإيرانيين.. وهناك تخبط لدى الإيرانيين في المنطقة الشرقية بعد مقتل "سليماني" كونه كان يعمل على تجهيز عشائر عربية لمهاجمة القوات الأمريكية شرق الفرات.. ولكن بعد التهديدات المتبادلة بات الإيرانيون في حالة ارتباك في المنطقة الواقعة بين البوكمال والميادين ومنطقة الشريط الحدودي مع العراق جنوب مدينة البوكمال Posted by ‎المرصد السوري‎ on Monday, January 6, 2020