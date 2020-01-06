مدير المرصد السوري لحقوق الانسان: وثقنا أول قتيل من المرتزقة السوريين في ليبيا وسيُسلم جثمانه إلى ذويه اليوم

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، أمس الأحد، إنه كان يتوقع أن تعمل تقارير المرصد على كبح إقبال مقاتلي الفصائل الموالية لتركيا على التطوع كمرتزقة للقتال في ليبيا، مشيرًا إلى أنه لا يبدو أن هؤلاء يهتمون لمصيرهم.

وأضاف عبدالرحمن، في مداخلة هاتفية لفضائية “الغد” تابعته “أوج”: “وثقنا أول قتيل من المرتزقة، سقط في معارك ليبيا، وهو مُهجر إلى عفرين، انضم إلى فرقة السلطان مراد الموالية لتركيا، وسيُسلم جثمانه إلى ذويه اليوم”.

وتابع مدير المرصد السوري: “هناك معلومات عن محاولة الفصيل تمويه مكان مقتله، وإخفاء حقيقة أنه قتل في طرابلس، على أنه قتل في منطقة رأس العين، فعلى ما يبدو المغريات المالية كبيرة، والوعود التركية كبيرة ايضًا

المصدر: وكالة الجماهيرية للأنباء أوج