المرصد السوري لحقوق الانسان:مليشيات إيران تنسحب من البوكمال السورية وتنتشر على نهر الفرات

6 يناير,2020
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أخلت المليشيات الموالية لإيران، الإثنين، مقراتها في مدينة البوكمال السورية، الواقعة على الحدود مع العراق، وبدأت الانتشار في البساتين الواقعة على ضفة نهر الفرات. 

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: تحسبا للقصف الذي تتعرض له المواقع التي تتبع للمليشيات الموالية لإيران في سوريا، قامت هذه المليشيات بالانتشار في البساتين على ضفة نهر الفرات بينما أبقت عناصر حراسة على مقراتها.

وأوضح أنه رصد في 4 يناير/كانون الثاني الجاري، تحليق طائرات مسيرة مجهولة في أجواء مدينة البوكمال بريف دير الزور، فيما أطلقت المليشيات الموالية لإيران المتمركزة في محيط مدينة البوكمال والمنطقة الحدودية مع العراق نيران رشاشات ثقيلة.

كما أكد المرصد أنه لم ترد معلومات إضافية حول ما إذا كانت تلك الطائرات تحمل ذخيرة أو استطلاعية لمتابعة قادة تلك المليشيات.

المصدر:العين الاخبارية

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