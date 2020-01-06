المرصد السوري لحقوق الانسان:ميليشيات موالية لإيران تخلي مقراتها في شرق سوريا بعد اغتيال سليماني

أخلت ميليشيات موالية لإيران مقراتها في شرق محافظة دير الزور بشرق سوريا، تحسبا لضربات محتملة بعد اغتيال الولايات المتحدة للجنرال الإيراني قاسم سليماني، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الأحد.

وقال المرصد، ومقره في لندن، إن “الميليشيات المدعومة من إيران أخلت مقراتها في مدينة البوكمال بشرق دير الزور وانتشرت في البساتين على ضفة نهر الفرات، بينما أبقت عناصر حراسة لحماية مواقعها”.

وذكر المرصد أن التعزيزات العسكرية الأمريكية وصلت إلى حقل غاز “كونيكو” بريف دير الزور، والذي يعد الحقل الأقرب إلى المناطق التي تتواجد فيها القوات الموالية لإيران، مضيفا بأن القوات الأمريكية قامت بتدريبات عسكرية في محيط الحقل نفذت خلالها رمايات مدفعية.

وتزايد التوتر في شرق سوريا عقب مقتل سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في ضربة جوية أمريكية استهدفته قرب مطار بغداد الدولي، ما أثار الخوف من مواجهة محتملة ومزيد من الفوضى في المنطقة.

وتوعّد الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة يوم السبت بدفع ثمن باهظ جراء اغتيال سليماني، قائلا “لقد اتخذ الأمريكيون نهجا جديدا يضع المنطقة في وضع خطير للغاية”.

وفي نفس اليوم، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران من أن أمريكا قد حددت 52 هدفا إيرانيا، وأن إيران “ستُضرب بسرعة وقوة كبيرتين” إذا هاجمت أي أفراد أو أصول أمريكية.

المصدر:ARABIC NEWS CN