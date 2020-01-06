المرصد السوري لحقوق الانسان:مصرع أول مرتزق سوري حارب مع الوفاق

6 يناير,2020
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قال رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن المرصد علم أن مقاتلا سوريا من الفصائل الموالية لتركيا لقى حتفه خلال الاشتباكات الدائرة في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك أثناء قتاله إلى جانب “حكومة الوفاق الوطني”. 

“قتيل من فصيل السلطان مراد”
وأضاف عبدالرحمن، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: «وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، فإن القتيل هو مقاتل في صفوف فصيل “السلطان مراد”، أحد أبرز الفصائل التي أرسلت مقاتلين للقتال في ليبيا، وأضافت مصادر المرصد السوري أن الفصيل سيتكتم عن حادثة مقتل أحد عناصره في ليبيا، وسيتم نعيه على أنه قتل في معارك الشمال السوري». 

المصدر:الدستور

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