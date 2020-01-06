المرصد السوري لحقوق الانسان:إدلب مقتل 9 مدنيين وإصابة العشرات بغارات

6 يناير,2020
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مقتل 9 مدنيين في غارات جوية للنظام على محافظة إدلب
مقتل 9 مدنيين في غارات جوية للنظام على محافظة إدلب

قتل تسعة مدنيين أمس وأصيب العشرات في غارات جوية شنّها النظام السوري على بلدة أريحا في محافظة إدلب (شمال غرب) التي يسيطر عليها الجهاديون، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. ومنذ منتصف ديسمبر، كثّفت قوات النظام وحليفتها روسيا وتيرة الغارات على المنطقة الخاضعة في معظمها لسيطرة هيئة تحرير الشام جبهة النصرة سابقاً، في وقت تحقق تقدمًا على الأرض رغم وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في أغسطس ودعوات الأمم المتحدة لخفض التصعيد. وقال المرصد «قتل تسعة مدنيين في ضربات شنها طيران النظام السوري على بلدة أريحا». وأضاف أنّ «عدد الشهداء مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 19 جريحاً، بعضهم في حالات خطرة»

المصدر:جريدة الراية

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