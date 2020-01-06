المرصد السوري لحقوق الانسان: أردوغان يضرب بعرض الحائط القوانين الدولية التي تمنع تجنيد المرتزقة

وأضاف عبد الرحمن خلال مداخلة هاتفية في قناة الغد أن أنقرة تتباهى بعملية تجنيد المرتزقة، فيما يقول المجتمع الدولي إنه يريد مزيدًا من الأدلة حول تجنيد تركيا مسلحين في ليبيا.

وتواصل أنقرة بقيادة أردوغان إرسال الميليشيات والمرتزقة إلى الأراضي الليبية، بذريعة محاربة الإرهابيين، فيما يكثف الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر من تواجده العسكري للسيطرة على العاصمة طرابلس ضمن خطة تحرير التراب الليبي من قبضة الميليشيات المسلحة التابعة لرئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج.

المصدر: أوان مصر