المرصد السوري لحقوق الانسان:بعد ظهوره قرب معسكر التكبالي.. وصول جثمان أول مرتزق قتل في طرابلس

كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، عن توثق أول قتيل من المرتزقة السوريين، الذي سقط في معارك ليبيا ضد الجيش، مؤكدا أنه مُهجر إلى عفرين وانضم إلى فرقة السلطان مراد الموالية لتركيا.

وظهر المرتزق السوري في فيديو بالقرب من معسكر التكبالي جنوبي طرابلس، في السادس من شهر يناير الجاري.

وأشار مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، في تصريحات صحفية أن جثمانه سيسلم إلى ذويه اليوم الأحد، وأضاف “هناك معلومات عن محاولة الفصيل تمويه مكان مقتله، وإخفاء حقيقة أنه قتل في طرابلس، على أنه قتل في منطقة رأس العين، فعلى ما يبدو المغريات المالية كبيرة، والوعود التركية كبيرة أيضًا”.

وقال بأنه كان يتوقع أن تعمل تقارير المرصد على كبح إقبال مقاتلي الفصائل الموالية لتركيا على التطوع كمرتزقة للقتال في ليبيا، مشيرًا إلى أنه لا يبدو أن هؤلاء يهتمون لمصيرهم.

وتابع أن الرئيس التركي يضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية التي تمنع تجنيد المرتزقة، والمُفارقة أنه الآن هناك تدافع وإقبال للتطوع في القتال كمرتزقة في ليبيا.

المصدر:صحيفة العنوان الليبية